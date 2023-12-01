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        Cudi'de Off-Road araçlarıyla 'ay yıldız' gösterisi

        ŞIRNAK'ta5 gün sürecek Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinliklerinin üçüncü gününde Karadeniz Bölgesi´nden gelen 70 kişi, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı´na çıkıp, araçlarıyla 'ay yıldız' gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:20
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        Cudi'de Off-Road araçlarıyla 'ay yıldız' gösterisi
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        ŞIRNAK'ta5 gün sürecek Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinliklerinin üçüncü gününde Karadeniz Bölgesi´nden gelen 70 kişi, Silopi ilçesindeki Cudi Dağı´na çıkıp, araçlarıyla 'ay yıldız' gösterisi yaptı.

        Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı himayesinde, Çotanak Off-Road Kulübü ve TÜGVA iş birliğinde gerçekleştirilen Gönül Köprüsü Projesi ile Şırnak'ta 5 gün sürecek Gençlik Şöleni ve Off-Road etkinlikleri devam ediyor. Etkinliğin üçüncü gününde, Karadeniz Bölgesi´nden gelen 70 kişi, Silopi ilçesinde tur attıktan sonra, Cudi Dağı´na çıktı. Hz. Nuh´un gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesine ulaşan ekip, namaz kılarak, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua etti. Ekip, daha sonra etkinlik alanına geçerek, Türk Bayrağı açıp `ay yıldız´ gösterisi yaptı. TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Emre Uçan, bölgede artık serbestçe gezilebildiğini belirterek, "Cudi Dağı'nın Sefine bölgesindeyiz. Bir zamanlar adı terör kampları ve örgütün kongrelerini yaptığı yer olarak anılan ama bugün serbestçe gezilecek kadar özgür ve çok kutsal bir mekandayız. Bu bölge tarihi itibari ile çok önemli bir noktadır" dedi.

        `BURAYI HEP HABERLERDEN DUYARDIK´

        Cudi Dağı´nın hep terörle anıldığını duyduğunu ifade eden Çotanak Off-Road üyesi Sedat Şimşek, "Burayı hep haberlerden duyardık. Terörle anılır işte çıkılmaz şeklinde. Ama biz buraya sağ olsun güvenlik ekiplerimizle birlikte geldik. Gayet güzel. Buranın halkı ile tanıştık. İnsanları ile tanıştık. Yol üzerinde bizi selamladılar. Aynı zamanda durduğumuz duraklarda çay kahve ikramında bulundular. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Sıcak bir Şırnak halkı var. Burayı görmek bizim için bir hayaldi öncesinde ama biz o hayali gerçekleştirdik ve bunu da tüm dünyaya yansıtmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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