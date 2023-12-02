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        Kardeşiyle Dicle Nehri´ne atlayıp, kaybolan Zelin´i arama çalışmaları 6´ncı gününde

        ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç. (14) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 6´ncı günde de devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:40
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        Kardeşiyle Dicle Nehri´ne atlayıp, kaybolan Zelin´i arama çalışmaları 6´ncı gününde
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        ŞIRNAK'ta,Dicle Nehri'ne atlayan 2 kardeşten kaybolan Zelin Ç. (14) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 6´ncı günde de devam ediyor.

        Olay, 27 Kasım'da, Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarında meydana geldi. Kız kardeşler Zilan (16) ve Zelin Ç., bilinmeyen nedenle Dicle Nehri'ne atladı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. Zilan'ın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansırken, akıntıya kapılan Zelin için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Öte yandan Zelin´i arama kurtarma çalışmaları, 6´ncı günde de devam ediyor. Çalışmalar Diyarbakır ve Elazığ AFAD´dan dalgıç ve kurbağa adam, Van İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı deniz polisi ve Cizre İtfaiyesi dalgıç ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler, Dicle Nehri´nin her iki yakasında, olayın yaşandığı bölgeden başlayarak 15 kilometrelik alanda arama yaptı. Sonar cihazlar yardımıyla su altı taraması da yapılan çalışmalarda olay bölgesinden 2´nci köprü istikametinde dalışlar gerçekleştirildi. Çalışmalarda Zelin´e ait iz bulunamadı.

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