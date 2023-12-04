Şırnak'ta köy evi yandı
ŞIRNAK'taköy evinde elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
ŞIRNAK'taköy evinde elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
Silopi ilçesi Birlik köyünde Açar ailesine ait evde, sabah saatlerinde elektrik panosunda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Evde bulunan 1'i engelli 3 kardeş çevredekilerce kurtarılırken, alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, ailenin komşusu ve akrabası Nihat Açar, "Yangın panodan çıktı, çocukları canlı kurtardık. Arka pencereden kaçtılar. Sonra itfaiyeyi çağırdık. Can kaybı olmadığı için Allah'a şükürler olsun" dedi.
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