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        Şırnak'ta köy evi yandı

        ŞIRNAK'taköy evinde elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:10
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        Şırnak'ta köy evi yandı
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        ŞIRNAK'taköy evinde elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi. 

        Silopi ilçesi Birlik köyünde Açar ailesine ait evde, sabah saatlerinde elektrik panosunda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Evde bulunan 1'i engelli 3 kardeş çevredekilerce kurtarılırken, alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatılırken, ailenin komşusu ve akrabası Nihat Açar, "Yangın panodan çıktı, çocukları canlı kurtardık. Arka pencereden kaçtılar. Sonra itfaiyeyi çağırdık. Can kaybı olmadığı için Allah'a şükürler olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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