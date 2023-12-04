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        Şırnak´ta 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

        ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlığı bulunan Behiye Saka (75), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van´a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:40
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        Şırnak´ta 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
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        ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlığı bulunan Behiye Saka (75), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van´a sevk edildi.

        İdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlanan Behiye Saka, İdil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Saka´nın muayenesinde, ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, Saka´yı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı´ndan alarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Saka´nın tedavisine başlanırken, yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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