Şırnak´ta 75 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlığı bulunan Behiye Saka (75), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van´a sevk edildi.
ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlığı bulunan Behiye Saka (75), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Van´a sevk edildi.
İdil ilçesinde safra kesesinden rahatsızlanan Behiye Saka, İdil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Saka´nın muayenesinde, ileri tetkik ve tedavisi için tıbbi donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Talep edilen ambulans helikopter, Saka´yı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı´ndan alarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Saka´nın tedavisine başlanırken, yakınları sağlık ekiplerine teşekkür etti.
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