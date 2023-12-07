Bakan Göktaş: Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar mutluysa çocuklar mutlu, çocuklar mutluysa aileler mutlu. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk. Bu güzel eserleri Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize kazandırarak gerçekten en hayırlı hizmeti sunmuş olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk" dedi.

AİLEve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlar mutluysa çocuklar mutlu, çocuklar mutluysa aileler mutlu. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk. Bu güzel eserleri Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize kazandırarak gerçekten en hayırlı hizmeti sunmuş olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret ve açılış için Şırnak´a geldi. Bakan Göktaş´a Vali Cevdet Atay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da eşlik etti. Bakan Göktaş ilk olarak 6 Nolu Aile Destek Merkezi'nin açılışı için düzenlenen törene katıldı. İl Müftüsü Ahmet Dilek'in okuduğu duanın ardından merkezin açılışı yapıldı. Bakan Göktaş, beraberindekilerle merkezi gezerek, kadınlar tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

`AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEK ORTAK AMACIMIZ´

Burada konuşan Bakan Göktaş, toplumun en güçlü kalesi olarak gördükleri aile yapısını daha da güçlendirmenin ortak amaçları olduğunu ifade ederek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Aile Destek Merkezimizde toplumsal dayanışma ve aile bağlarını kuvvetlendirme anlamında bu amacımıza hizmet edecektir. Merkezimizin Şırnaklı ailelerimize, kadınlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza da rehberlik yapacağına, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı eğitim programları gibi çalışmalara önemli bir sosyal destek sağlayacağına eminim. Aile bireylerimizin, kadınların hayatlarına değer katmak, pozitif değişimler meydana getirmek için Bakanlık olarak vatandaşlarımıza yönelik birçok proje sunuyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere her bir insanımızın potansiyeline, yaratıcılığına güveniyoruz. Taşıdıkları cevheri ortaya çıkarmak için hizmetlerimizi de çeşitlendiriyoruz. Bakanlığımızın tüm hizmetlerinde olduğu gibi Şırnak Aile Destek Merkezimizin açılışını da umut dolu bir başlangıçla gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

`KADINLARIN BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ KULLANMADAN İLERLEMEK MÜMKÜN DEĞİL´

Bakan Göktaş daha sonra `Belediye Kadın Yaşam Merkezi-Bilgi Evi-Kütüphane, Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi´nin açılışını yaptı. Bakan Göktaş, güçlü kadın vurgusu yaparak şöyle konuştu:

"Kadınlar mutluysa çocuklar mutlu, çocuklar mutluysa aileler mutlu. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk. Bu güzel eserleri Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize kazandırarak gerçekten en hayırlı hizmeti sunmuş olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk. Kadınların bilgi ve deneyimlerini kullanmadan sosyal kalkınmada ilerlememiz gerçekten mümkün değil. Kadınların her alanda değer yaratabilmeleri için tüm koşulları hazırlamalıyız. Aile ve toplumun yaşam kalitesini artırarak ekonomimizi güçlendirebilmek için kadınların potansiyelini tam anlamıyla kullanmamız lazım. İşte bu güzel ve güzide eser bunun için bir imkan. 2002'de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 27 iken 2023'te bu oran yüzde 30'a vardı ve kadınların istihdama katılım oranı yüzde 25'ten yüzde 31'e yükseldi. Kadınları desteklemek, geleceklerini kuran genç kadınlar yetiştirmek için onlara her türlü imkanı ve desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu güzide eserler sadece başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize yapacağınız yatırımlar bizleri şimdiden heyecanlandırıyor."

Vali Cevdet Atay da, kadın ve çocuklar için yapılan yatırımların çok değerli olduğunu belirterek, "Şırnak'ın geçmişteki fotoğrafları, görüntülerini gördüm. Şırnak yeniden var oldu. Burada belediyemizin çok ciddi emekleri, destekleri var. Sayın Bakanımızın özellikle çok ciddi katkıları var. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da merkezin Şırnaklılara hayırlı olmasını diledi.