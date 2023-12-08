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        Şırnak´ta minibüsler çarpıştı: 16 yaralı

        ŞIRNAK´taiki minibüsün çarpıştığı kazada, 1´i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:05
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        Şırnak´ta minibüsler çarpıştı: 16 yaralı
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        ŞIRNAK´taiki minibüsün çarpıştığı kazada, 1´i ağır, 16 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kumçatı beldesi, Besta Sor Köprüsü´nde meydana geldi. M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 ve M.O. yönetimindeki 34 DR 3430 plakalı minibüsler, çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi ve Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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