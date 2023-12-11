Şırnak'ta husumetli aileler arasında kavga; baba öldü, oğlu ağır yaralı
ŞIRNAK'tahusumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.
ŞIRNAK'tahusumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba Mahallesi Taşaltı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Gün olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. S.B. şüpheli olarak yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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