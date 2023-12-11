Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta husumetli aileler arasında kavga; baba öldü, oğlu ağır yaralı

        ŞIRNAK'tahusumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta husumetli aileler arasında kavga; baba öldü, oğlu ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'tahusumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba Mahallesi Taşaltı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Gün olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. S.B. şüpheli olarak yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı
        Gabar Dağı'nda petrol üretim kapasitesi 30 bin varile ulaştı
        Şırnak'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu...
        Şırnak'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 kişiye...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 82 kişiye...
        Cizre'de "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
        Cizre'de "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını sürdürdü