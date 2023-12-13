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        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:55
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        Kur'an-ı Kerim'i yırtarak küfretti; linçten polis kurtardı (2)
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        VALİLİK:OLAYA KAYMAKAMLIK GİRİŞİNDEKİ POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

        Silopi ilçesinde kaymakamlık binası önünde İ.B. isimli şüphelinin Kur´an-ı Kerim´i yırtma girişiminde bulunmasıyla ilgili, Şırnak Valiliği´nce açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. 34 yaş, Erkek, 12 suç kaydı bulunan şahıs tarafından, kutsal kitabımız Kur´an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunulmuş olup, ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanılmıştır" denildi.

        SİLOPİ KAYMAKAMI CİHAT KOÇ: MÜPTEZEL, TUTUKLANDI

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını belirterek, "Bugün ne yazık ki hayal dahi edemeyeceğimiz üzücü bir hadiseye hep birlikte tanık olduk Silopi'de. 12 suç kaydı olan bir müptezel, kaymakamlık binamızın girişinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim´i yırtma girişiminde bulunmuş, akabinde bina girişinde görevli polislerimizce müdahale edilerek gözaltına alınmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bununla birlikte söz konusu eylemi haber alan halkımız, kısa süre içerisinde kaymakamlık önünde toplanarak şahsa ve olaya karşı tepkilerini ifade etmişler, ricamız sonucu belli bir saatten sonra olaysız bir şekilde dağılmışlardır. Halkımıza duyarlılıklarından ve gerek şahsıma, gerek emniyet personelimize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak bilinsin isterim ki vatandaşlarımız bu konuda ne hissediyorsa bizde aynısını hissediyoruz ve konunun tüm yönleriyle araştırılması noktasında takipçisi olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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