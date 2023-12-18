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        Doldur-boşalt yapılırken ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Umut öldü

         ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde A.T.´nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:30
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        Doldur-boşalt yapılırken ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Umut öldü
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         ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde A.T.´nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Silopi ilçesi Cevizliköyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre doldur - boşalt yapmak isteyen A.T.´nin elindeki kalaşnikof tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, bu sırada odun toplayan Umut Urat´ın karın bölgesine isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Urat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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