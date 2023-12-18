Doldur-boşalt yapılırken ateş alan tüfekten çıkan kurşunun isabet ettiği Umut öldü
ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde A.T.´nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.
ŞIRNAK´ınSilopi ilçesinde A.T.´nin doldur-boşalt yaptığı sırada ateş alan kalaşnikoftan çıkan kurşunun isabet ettiği Umut Unat (22), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Silopi ilçesi Cevizliköyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre doldur - boşalt yapmak isteyen A.T.´nin elindeki kalaşnikof tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun, bu sırada odun toplayan Umut Urat´ın karın bölgesine isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Urat, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. A.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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