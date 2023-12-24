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        Pençe-Kilit şehitleri, Şırnak´taki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

        PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak´ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler´in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:30
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        Pençe-Kilit şehitleri, Şırnak´taki törenin ardından memleketlerine uğurlandı
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        PENÇE-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak´ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler´in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı. 

        Irak´ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem(25), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan(24), Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar(25), Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz(23), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan(24) ve Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak(22) için Şırnak´ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda tören düzenlendi. Törene Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu. 

        Edilen duaların ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem´in cenazesi Gaziantep´e Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan´ın cenazesi Yozgat´a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar´ın cenazesi Mardin´in Kızıltepe ilçesine, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak´ın cenazesi Manisa´ya, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan´ın cenazesi Elazığ´a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz´ın cenazesi Çorum´a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havaalanına götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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