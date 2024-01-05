Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kar yağışı; 14 yerleşim yerinin yolu kapandı

        ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kar yağışı; 14 yerleşim yerinin yolu kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor. 

        Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yağışla birlikte kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kapalı olan 7 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Şırnak-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
        Şırnak-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
        Şırnak'ta iki minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı
        Şırnak'ta iki minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen çoban helikopterle kurtarıldı
        "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için g...
        "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için g...
        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti
        'Elmacı Dede´den 6 şehit veren birliğe moral ziyareti