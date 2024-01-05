Şırnak'ta kar yağışı; 14 yerleşim yerinin yolu kapandı
ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.
Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde yağışla birlikte kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kapalı olan 7 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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