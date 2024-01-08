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        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

        ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:30 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:30
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        Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama
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        ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-7 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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