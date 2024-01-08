Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-7 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'inin emniyetteki işlemleri devam ediyor.