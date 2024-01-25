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        Şırnak´ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti; iş makineleri gözden kayboldu

        ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:30
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        Şırnak´ta kar kalınlığı 3 metreyi geçti; iş makineleri gözden kayboldu
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        ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasında çalışması da kameraya yansıdı.

        Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Yeşilöz ve Kerkül yollarında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti. İş makinelerinin kar kütleleri arasındaki çalışmaları da kameraya yansıdı. Şırnak Valiliği, vatandaşları yola tedbirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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