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        Şırnak´ta iş yerinden 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

        ŞIRNAK´ta bir iş yerinde yapılan aramada 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:05
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        Şırnak´ta iş yerinden 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi
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        ŞIRNAK´ta bir iş yerinde yapılan aramada 26 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.A. tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerinde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. İş yerinde yapılan aramada, 26 ruhsatsız tabanca, 3 bin 79 fişek, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ve değişik miktar silahlara ait malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi S.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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