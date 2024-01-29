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        Şırnak´ta 12 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor

        ŞIRNAK´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 12 köy ile 8 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:35
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        Şırnak´ta 12 köy ve 8 mezraya ulaşım sağlanamıyor
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        ŞIRNAK´ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 12 köy ile 8 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının araç boyunu geçtiği bazı ilçe ve köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kent merkezinde 2 köy ve 1 mezra, Uludere ilçesinde 1 köy ve Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ile 7 mezra olmak üzere toplam 12 köy ve 8 mezranın yolu, yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapalı olan yolları açmak için iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla 24 saat esaslı çalışıyor. Yağışın etili olduğu bölgelerde vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin çatılarını temizliyor.

        Öte yandan Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin 230 rakımdaki Tanin Geçidi de etkili olan yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede çalışma yürütülemediği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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