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        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti

        ŞIRNAK İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat altın (41), geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Altın´ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:30
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        Kalp krizi geçiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın, hayatını kaybetti
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        ŞIRNAK İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat altın (41), geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Altın´ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

        Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın´ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah´tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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