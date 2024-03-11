Şırnak'ta ambulans uçak ve helikopter, 2 hasta için havalandı

Silopi ilçesinde evinde rahatsızlanan ve ailesinin Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yasin G.’ye, muayenesinde akciğer enfeksiyonu teşhisi konuldu. Yasin bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevki istendi. Yasin bebek, İl Sağlık Müdürlüğü’nce Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi. Yakınlarının kalp çarpıntısı şikayeti ile Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdüğü hamile Şadiye M. de, ilk müdahalesinin ardından talep edilen ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.