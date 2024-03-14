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        Şırnak'ta 'zimem defteri' geleneğiyle fırın ve marketteki 40 bin liralık borç kapatıldı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir fırın ve marketteki 40 bin liralık borç, 'zimem defteri' uygulamasıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 14.03.2024 - 22:15
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        Şırnak'ta 'zimem defteri' geleneğiyle fırın ve marketteki 40 bin liralık borç kapatıldı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde bir fırın ve marketteki 40 bin liralık borç, ‘zimem defteri’ uygulamasıyla kapatıldı.

        Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği ‘zimem defteri’ geleneğini 7 yıldır sürdüren Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciği, Nuh Mahallesi’ndeki bir market ile Yenişehir Mahallesi’ndeki bir fırındaki toplam 40 bin liralık veresiye defterlerine yazılan borcu ödeyerek kapattı.

        MÜSİAD İl Başkanı Yusuf Bilin, marketten 30 bin, fırından ise 10 bin lira biriken veresiye defterlerini kapattığını belirterek, “Müsiad Şırnak olarak bu yıl Silopi’de Hacı kardeşimizin defterini aldık. İçinde 1 yıldır ödenmeyen 30 bine yakın borç kalmıştı. Fırında ise 2 yıldır ödenmeyen 10 bin lira borç vardı. Hepsini ödedik” dedi.

        Esnaflar Hacı Güneş ile Cüneyt Bildik, MÜSİAD ekiplerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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