Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

        ŞIRNAK'ta, DEM Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz öncesi düzenlediği yürüyüşe, uyarılara rağmen belirlenen kişilerin dışında katılmak isteyince gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti yürüyüşünde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ta, DEM Parti’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz öncesi düzenlediği yürüyüşe, uyarılara rağmen belirlenen kişilerin dışında katılmak isteyince gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı.

        Kentte dün DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, Şırnak merkez ve Uludere ilçesi seçim sonuçlarına itiraz için İl Seçim Kurulu’na yürümek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müzakerede sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan bir ekibin gitmesine izin verileceği belirtildi. Parti yöneticilerinden oluşan grup, Ömer Kabak Meydanı'ndan yürüyerek seçim kuruluna gitmeye karar verdi. Heyetin yürüyüşünden sonra kalabalık da peşlerinden gidince polis, dağılmaları yönüne uyardı. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba, polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, 9 kişi de serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter 91 yaşındaki hasta için havalandı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta 15 günlük eylem yasağı
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüy...
        Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki genci Dicle Nehri'nde arama çalışması sürüy...
        Şırnak'ta kaybolan Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor
        Şırnak'ta kaybolan Muhammed, Dicle Nehri'nde aranıyor
        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
        Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti