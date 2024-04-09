Şırnak'ta ahıra yıldırım düştü; 31 küçükbaş öldü

ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düşmesiyle 31 küçükbaş öldü, 20'si de yaralandı.

İdil ilçesine bağlı Güzelova köyün Alataş Mezrası'nda, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 31 küçükbaş hayvan öldü. 20 küçükbaş da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Alataş Mezrası'na giderek incelemelerde bulundu. Yarın ayrıca bir ekibin daha giderek zarar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.