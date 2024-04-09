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        Şırnak'ta ahıra yıldırım düştü; 31 küçükbaş öldü

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar'a ait ahıra yıldırım düşmesiyle 31 küçükbaş öldü, 20'si de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:11 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:15
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        Şırnak'ta ahıra yıldırım düştü; 31 küçükbaş öldü
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        ŞIRNAK'ın İdil ilçesine bağlı Güzelova köyü Alataş mezrasında, Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düşmesiyle 31 küçükbaş öldü, 20'si de yaralandı. 

        İdil ilçesine bağlı Güzelova köyün Alataş Mezrası'nda, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla Diyadin Alpar’a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 31 küçükbaş hayvan öldü. 20 küçükbaş da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Alataş Mezrası'na giderek incelemelerde bulundu. Yarın ayrıca bir ekibin daha giderek zarar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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