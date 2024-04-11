Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        FLAŞ

        BakanBayraktar: Gabar'da Bugün itibariyle 40 bin varil üretimi geçtikŞırnak'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün bizim için müstesna bir gün.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        FLAŞ
        ABONE OL
        ABONE OL

        BakanBayraktar: Gabar’da Bugün itibariyle 40 bin varil üretimi geçtik

        Şırnak’ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz, ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah’a hamdolsun, bugün itibariyle 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        3 çocuk babasıydı! Kaldırımda gelen ölüm!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        KDK'dan 'blok ders' tavsiyesi
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        19 yıl hapisle aranıyordu! Polisin elini ısırdı!
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        5'inci kattan düşen beton parçası başına isabet etti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
        Şırnak'ta ahıra yıldırım düştü; 31 küçükbaş öldü
        Şırnak'ta ahıra yıldırım düştü; 31 küçükbaş öldü
        Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Şırnak Valisi Cevdet Atay'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edil...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edil...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...
        Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri 15 gün süreyle 'geçici özel güven...