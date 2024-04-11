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BakanBayraktar: Gabar'da Bugün itibariyle 40 bin varil üretimi geçtikŞırnak'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün bizim için müstesna bir gün.
BakanBayraktar: Gabar’da Bugün itibariyle 40 bin varil üretimi geçtik
Şırnak’ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz, ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah’a hamdolsun, bugün itibariyle 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün” dedi.
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