Bakan Bayraktar: Gabar'da bugün itibarıyla 40 bin varil üretimi geçtik

ŞIRNAK'ta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah’a hamdolsun, bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün” dedi. Bakan Bayraktar, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Şırnak’a geldi. Gabar Dağı’ndaki petrol üretim sahalarını ziyaret ederek çalışanların bayramını kutlayan Bakan Bayraktar, Türkiye için tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Bugün Şırnak’ta, Gabar’dayız. Bir kez daha burada Türkiye Petrollerinin şehit Aybüke Yalçın ve şehit Esma Çevik petrol sahalarında buradaki çalışmaları yerinde görmek, buradaki arkadaşlarımızla bayramlaşmak için buraya geldik. Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah’a hamdolsun, bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize, jandarmamıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Tabii bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ben yine milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Tabii aziz milletimize, onların dualarıyla, destekleriyle bugünlere geldiğimiz için ben bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

‘YIL SONUNDA HEDEFİMİZ GÜNDE 100 BİN VARİLE ÇIKABİLMEK’ Gabar Dağı’nda 33 kuyuda üretimin yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye’de üretim 103 bin varili geçmiş oldu. Tabii Şırnak, açık ara Türkiye’nin net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Daha önce de ifade etmiştim, yılbaşında buraya geldiğimizde buraya, yıl sonunda hedefimiz günde 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Kuyu başı ortalama üretim bin 200 varili geçmiş durumda. Dolayısıyla inşallah biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda, bu rakamlara ulaşmış olacağız. Bu Türkiye’nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımız aralıksız, kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tabii ki yeni kuyularımız var, yeni keşif kuyularımız var. Hakkari’de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak. Yine bu yıl içerisinde onlarda da yeni keşifler, rezervler bulduğumuzda bu üretim rakamları inşallah çok daha ileri gidecek. Dolayısıyla biz bu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

’35 KİLOMETRELİK HAM PETROL BORU HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR’ Petrol sahasında yönlü sondaj teknikleriyle faaliyetlerin sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, şöyle konuştu: “Burada yer yer 2500 metre, yer yer 2800 metre, özellikle Şehit Teğmen Akdeniz bölgesinde, o sahada da 4500 metrelere varan derinliklerde bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Yönlü sondajlar yapıyoruz. 1 kilometreye yakın yaklaşık 30 derece açı ile yönlü sondajlarla, hakikaten teknik olarak da çok önemli bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bütün bu faaliyetlerle bugün 200’ün üzerinde tankerlerle ham petrolü taşıyoruz. Şu anda yapımı devam eden, yaklaşık yüzde 50’sini bitirdiğimiz 35 kilometrelik bir ham petrol boru hattıyla da, inşallah BOTAŞ’ın İdil İstasyonu’na götüreceğiz ve oradan da Ceyhan’a, Dörtyol’a kadar ulaştıracağız. Dolayısıyla yoğun, hummalı bir çalışma burada devam ediyor. Türkiye’nin en kaliteli petrolünü burada üretiyoruz. Burada 13 Eylül 2021 tarihinden burada çalışmalarımız yaklaşık 10 milyon varillik toplam üretime bizi getirdi. 3 bine yakın arkadaşımız burada çalışıyor. Dolayısıyla burada bu faaliyetler arttıkça, inşallah Şırnak’a, bu bölgeye çok ciddi bir istihdam katkısı da olacak. Bu beraberinde diğer ekosistemi de buraya getirecek. Şırnak bir dönem terörle anılan, Gabar, Şırnak bu bölge hakikaten artık zenginlikle ve istihdam artışıyla anılacak. Hem bu bölgeye hem de ülkemizin ekonomisine güç katmaya, can katmaya inşallah devam edecek. Daha önce de geldiğimde ifade etmiştim, Şırnak Türkiye için ve Dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı da aynı zamanda. Çünkü malumunuz Irak Türkiye petrol boru hattı buradan geçiyor. İnşallah şimdi o petrol boru hattında artık kendi petrolümüz dünya piyasalarına ve Türkiye’nin ihtiyacımız için kullanılacak. Dolayısıyla bu anlamda bu bölge hakikaten çok gelişecek. Daha çok kardeşimize istihdam sağlanacak. Ben bu anlamda bir kez daha burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak her zaman 7/24 faaliyetleri takip ediyoruz, destekliyoruz. İnşallah yeni keşiflerle hem burada, hem de Karadeniz’de, oradaki doğal gaz keşiflerimizle de milletimize yeni müjdeleri paylaşırız. Bugün bayram, bu bayramı 40 bin varili aşarak bir anlamda kutlamış oluyoruz. Ben tekrar sizlerin, aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ Açıklamalarının ardından Bakan Bayraktar, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gabar Dağı’nda günlük üretimin 40 bin varili geçtiğinin müjdesini verdi. TPAO Çalışanlarının bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sevgili işçi kardeşlerim, her şeyden önce bugün ulaştığını seviye sebebiyle sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Sizler gerçekten 100 bin varil hedefine inanıyorum ki, en kısa zamanda ulaşacaksınız. Çünkü sizlerin idealleri var ve bu ideallerden şu ana kadar hiçbir taviz vermediniz. Her gün de bu hedefe doğru yürüdünüz, yürüyorsunuz. İnanıyorum ki, Gabar artık bu işin öncüsü olacak. Ve petrol üretiminde inşallah en kısa zamanda bu hedefe varmak suretiyle bizim gücümüze güç, milletimizin iradesine farklı bir irade koyacaksınız. Kaldı ki istihdam noktasında da, Gabar da istihdamı daha da artıracaksınız. Şu anda milletvekili arkadaşlarım tüm işçi kardeşlerim el ele vermek suretiyle oranın zenginliğine zenginlik katacaksınız. Gözlerinizden öpüyorum. Sizleri bu mübarek bayram gününde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.