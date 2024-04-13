Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisi darbedildi; Valilikten soruşturma açıklaması

ŞIRNAK’ta yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kamu görevlisi, kalabalık grup darbedildi. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.‘yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle başında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Z.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.