Şırnak'ta cinsel saldırıdan tutuklanan uzman çavuş: Yardım amacıyla binaya girdim

ŞIRNAK'ta yolda gördüğü kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilen, olay sırasında alkollü olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan uzman çavuş Z.Ç., ifadesinde “Yürürken, önümden giden kadınlardan birisi, apartman niteliğindeki bir binaya girdi. Binaya girmesiyle ‘yardım edin’ diye bir ses duydum. Bu ses binanın içerisinden geliyordu. Ben de yardım amacıyla içeriye girdim. Ben girince, içerideki kadın bağırmaya başladı. Benden korktuğunu düşündüm, korkmaması gerektiğini yardım etmeye geldiğimi söyledim” dedi.

Olay, 12 Nisan günü akşam saatlerinde Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., iddiaya göre, yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Darp olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Açığa alınan Z.Ç., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

‘KADIN BAĞIRMAYA BAŞLADI’ İfadesinde, duyduğu ‘yardım edin’ sesi üzerine binaya girdiğini belirten Z.Ç., “Mesai sonrası saat 17.00-18.00 sıralarında F.Ö. isimli astsubay arkadaşımla beraber, otelin yakınlarında bulunan bir araziye alkol almaya gittik. Ben burada 4 şişe bira ve 4 bardak rakı içtim. Ben çok sık olmasa da zaman zaman alkol kullanırım. Daha sonra F.Ö., beni aracıyla tugayın otoparkına bıraktı. O gün eşimle tartıştığım için biraz hava almak ve marketten sigara almak için tugaydan çarşıya doğru yürümeye başladım. Yürüdüğüm sırada telefonla eşimle konuşuyordum. Marketten sigara aldıktan sonra tugaya doğru dönüşe geçtim. Yürürken yorulduğum için otobüs durağında biraz oturdum. Sonra yeniden yürümeye başladığımda, normal yolumda giderken, önümden giden kadınlardan birisi, apartman niteliğindeki bir binaya girdi. Binaya girmesiyle ‘yardım edin’ diye bir ses duydum. Bu ses binanın içerisinden geliyordu. Ben de yardım amacıyla içeriye girdim. Ben girince, içerideki kadın bağırmaya başladı. Benden korktuğunu düşündüm, korkmaması gerektiğini yardım etmeye geldiğimi söyledim. Devamında arkamdan başka bir kadın geldi. İkisi birden bağırmaya başladı. ‘Ben askerim, sakin olun, yardım etmeye geldim’ dedim. Ben binadan çıkacağım sırada binanın önüne bir adam geldi ve bana Kürtçe bir şeyler söyledi. Ben yanlış anlamasın diye koşar adımlarla yürümeye başladım. Arkama baktığımda birden fazla kişinin takip ettiğini gördüm. Takip edildiğimi anlayınca polis merkezinin olduğu sokağa doğru koştum. Bu kişiler benim etrafımı çevirdiler. Bunların sayısının 3-4 kişi olduğunu hatırlıyorum. Bağrışmaya başlayarak beni darbetmeye başladılar. Ben darbe aldığım esnada ‘yapmayın, yanlış anladınız, ben askerim’ diyordum. İçlerinden birisinin kafamın arkasına bir cisimle vurduğunu hatırlıyorum. Yine birisi bıçakla beni elimden yaraladı. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Bilincimi kaybettiğimi düşünüyorum. Yine darbedildiğim esnada olay yerine bir aracın geldiğini hatırlıyorum. O gün üzerimde kot pantolon, siyah tişört ve açık kahverengi oduncu gömleği ve gözlüğüm vardı. Ben Şırnak’ta bulunduğum sürede Şırnaklı kimse ile tanışmadım. Olay tarihinde gördüğüm kadınları ve bana saldıran kişileri daha önceden tanımıyorum” dedi.