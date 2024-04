Bakan Göktaş, yetiştirme yurdunda büyüyen Siirt İl Müdürü Sidar'ın nikah şahidi oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yetiştirme yurdunda büyüyen Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar (33) ile Elif Sidar’ın nikah şahitliğini yaptı. Bakan Göktaş, “Nikahına bizi davet etmesinden dolayı, tabii ki öncelikle bir vazifemiz, mutlu olduk. Zor gününde yanında olan devlet, mutlu gününde de elbette yanında olacaktı. Bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda” dedi.

Şırnak'ta dünyaya gelen Sabri Sidar, babasının vefatının ardından bir süre kardeşi Aydın ile babaannesi ve dedesinin yanında yaşadı. Babaanne ve dedesinin yaşının ilerlemesi, kendileriyle yeterince ilgilenememeleri üzerine, 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi. Devlet korumasında yetiştikten sonra kamuda farklı illerde görev yapan Sabri Sidar, Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı. Sidar, bugün kentteki bir otelde Elif Sidar ile dünyaevine girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çiftin düğününe katıldı. Zılgıtlarla karşılanan Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın kıydığı nikahta Vali Cevdet Atay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Göktaş nikah töreninde yaptığı konuşmada, Kürtçe ‘Hayırlı Olsun’ dileklerinde bulundu. Sabri Sidar ile her zaman gurur duyduklarını belirten Bakan Göktaş, “Sabri kardeşimiz beni ocak ayında nikahına davet etti. Daha önceki Şırnak ziyaretimde kendisi ile burada tanıştım. Burada il müdür yardımcımızdı. Akabinde kendisini beğendik ve hakikaten çalışmalarını takdir ettik ve şu anda kendisi bizim Siirt İl Müdürümüz. Kendisi bizim kurumlarımızdan çıktı. Şu anda onun da bir sürü çocuğu var. Ona emanet edilen bir sürü kuruluşlarımız var. Kendisi ile başarıları ile devlet olarak her zaman gurur duyduk ve nikahına bizi davet etmesinden dolayı, tabii ki öncelikle bir vazifemiz, mutlu olduk. Zor gününde yanında olan devlet, mutlu gününde de elbette yanında olacaktı. Bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda ve bu evlilik yoluna çıktığın bu kutlu yolda hem sana hem Elif’e öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.