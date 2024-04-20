Şırnak'ta otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 3 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan Halil K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. Yafes Mahallesi’nden Şerafettin Elçi Caddesine doğru seyir halinde olan Berat G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı cip, kavşaktan çıkan Halil K. yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki Ozan Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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