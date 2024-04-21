Şırnak'ta kazada yaralanan Astsubay Kurt, hayatını kaybetti

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Alibey Mahallesi’nde meydana geldi. Yafes Mahallesi’nden Şerafettin Elçi Caddesine doğru seyir halinde olan Berat G. yönetimindeki 44 AEA 651 plakalı cip, kavşaktan çıkan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt yönetimindeki 06 BRY 645 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobildeki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ozan Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.