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        Şırnak'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ta, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Nurullah Ergin hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:40
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        Şırnak'ta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK'ta, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Nurullah Ergin hayatını kaybetti. Yaralanan TIR şoförü, hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, öğle saatlerinde kent merkezine bağlı Toptepe köyü mevkisinde meydana geldi. Hacı B. yönetimindeki 73 AAR 523 plakalı TIR ile Nurullah Ergin idaresindeki 06 BNU 509 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı TIR şoförü Hacı B. ise ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hacı B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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