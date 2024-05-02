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        Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı

        ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:50
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        Şırnak'ta terör operasyonu: 10 gözaltı
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        ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri tarafından terör örgütü PKK'nın silahlı şehir yapılanması sözde 'Öz Savunma ve YPS' içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik çalışma yapıldı ve belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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