Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi

ŞIRNAK’ta sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaparak; 2019 yılından bu yana bitirilemediği ileri sürülen Cizre-Silopi karayolundaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Kentteki sivil toplum kuruluşları, Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, günde ortalama 10 bin aracın geçtiği ve Habur sınır kapısı ile Irak’a kadar uzanan Uluslararası İpekyolu üzerindeki 32 kilometrelik yolun 2019 yılından bu yana bitirilemediğini ileri sürerek, basın açıklaması düzenledi. Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş, yolun bu iş sezonunda bitirilmesini beklediklerini ifade ederek, “Cizre-Silopi yolumuzun işlevselliği fazla olduğundan dolayı, Şırnak, Cizre ve Silopi sivil toplum kuruluşları olarak bugün şantiyeye gelip işlerin hızlandırılması için bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Acil hastalara nasıl öncelik veriliyorsa, bugün potansiyeli yüksek olan bu karayolumuzun da ‘acil hizmet’ statüsüne alınmasını ve biran önce hızlandırılması, bu iş sezonunda bitirilmesini bekliyoruz. İş sezonu olması münasebeti ile bu talebimize karşılık Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlarımızın, bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın, bölgede yapılan hizmetler ve yapılan işleri yakından takip ettiğinin yakın şahidiyiz. Ekonomik sorunlar ve ödeneklerin yetersizliği nedeniyle aksadığının bilincindeyiz. Ama bizde bölge halkı olarak, bu hizmetin Türkiye Yüzyılı’na böyle işlevi yüksek bir karayolunun, Avrupa’dan Irak’a bağlantı yolunun günümüz koşullarına, ülkemizin ve karayollarımızın hizmetlerine gölge düşürdüğü kanaatindeyiz” dedi.