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        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi

        ŞIRNAK'ta sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaparak; 2019 yılından bu yana bitirilemediği ileri sürülen Cizre-Silopi karayolundaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:10
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        Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından 'Cizre-Silopi yolu' tepkisi
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        ŞIRNAK’ta sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaparak; 2019 yılından bu yana bitirilemediği ileri sürülen Cizre-Silopi karayolundaki çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

        Kentteki sivil toplum kuruluşları, Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, günde ortalama 10 bin aracın geçtiği ve Habur sınır kapısı ile Irak’a kadar uzanan Uluslararası İpekyolu üzerindeki 32 kilometrelik yolun 2019 yılından bu yana bitirilemediğini ileri sürerek, basın açıklaması düzenledi. Şırnak Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş, yolun bu iş sezonunda bitirilmesini beklediklerini ifade ederek, “Cizre-Silopi yolumuzun işlevselliği fazla olduğundan dolayı, Şırnak, Cizre ve Silopi sivil toplum kuruluşları olarak bugün şantiyeye gelip işlerin hızlandırılması için bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Acil hastalara nasıl öncelik veriliyorsa, bugün potansiyeli yüksek olan bu karayolumuzun da ‘acil hizmet’ statüsüne alınmasını ve biran önce hızlandırılması, bu iş sezonunda bitirilmesini bekliyoruz. İş sezonu olması münasebeti ile bu talebimize karşılık Ulaştırma ve Altyapı ile Hazine ve Maliye bakanlarımızın, bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın, bölgede yapılan hizmetler ve yapılan işleri yakından takip ettiğinin yakın şahidiyiz. Ekonomik sorunlar ve ödeneklerin yetersizliği nedeniyle aksadığının bilincindeyiz. Ama bizde bölge halkı olarak, bu hizmetin Türkiye Yüzyılı’na böyle işlevi yüksek bir karayolunun, Avrupa’dan Irak’a bağlantı yolunun günümüz koşullarına, ülkemizin ve karayollarımızın hizmetlerine gölge düşürdüğü kanaatindeyiz” dedi.

        ‘ANKARA’NIN SESİMİZİ DUYMASINI İSTİYORUZ’

        Milletvekillerinden de destek beklediklerini belirten Geliş, “Yetkililerimizin bu iş ve çalışma mevsiminde bu yolu öncelikli yollar statüsünde değerlendirmesini ve sahip çıkmalarını bekliyoruz. Neden mi? Bu kadar ihracatı ile övündüğümüz Habur sınır kapımızın karayolunun standartlarının düşük olması ve çalışmaların çok çok yavaş yürümesi, yolu kullananlar tarafından büyük tepki toplamaktadır, kazalara sebebiyet vermektedir. Bunu da rakamlar ile anlatacak olursak, günlük 6 bin büyük, 4 bin küçük araç olmak üzere 10 bin aracın bu yolu kullandığı verilerde mevcuttur. Sayın valimizin de milletvekillerimizin de bu konudaki desteklerini bekliyoruz ve takipçisi de olduklarını biliyoruz. Biz Şırnak’ta değişik bakanlıklarımızdan çok güzel hizmetler aldık. Ama bunu da üzülerek söylüyoruz ulaştırma bakanlığında olması gereken noktada değiliz. Bu kadar işlevsel bir yolda normların bu kadar düşük olması gerçekten çok üzücü. Bu yola biraz daha ehemmiyet vermelerini ve hızlandırmalarını talep ediyoruz. Biz de Şırnak, Cizre ve Silopi sivil toplum kuruluşları olarak bunu dile getirmeyi ve Ankara’nın da bu sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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