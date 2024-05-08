Şırnak'ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor

ŞIRNAK’ta dün sabah saatlerinde ot toplamak için yaylaya çıkan İsmet Bilir’den (60) haber alamayan yakınlarının ihbarı ile jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekiplerin, iz arama köpekleri, dron ve askeri helikopter desteğiyle başlattığı arama çalışmaları sürdürülüyor.

Şırnak, merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, dün sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Geri dönmeyen Bilir’den haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopter ve dron desteğiyle arama çalışmaları sürerken, Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile birlikte bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atay, “Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tek temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturmak” dedi.