Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Gabar ve Cudi dağları bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı ve Cudi Dağı bölgelerinin 10 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gabar ve Cudi dağları bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı ve Cudi Dağı bölgelerinin 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak’ın Merkez ile Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı ile merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı bölgelerinin, 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak İlçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi ile merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Mayıs (Dahil)-24 Mayıs (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB Başkanı Karahan: Kalıcı bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz
        TCMB Başkanı Karahan: Kalıcı bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Bu nasıl kaza! Otomobil kamyonun damperine düştü
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Kızının erkek arkadaşını öldürmüştü! Cinayette şantaj iddiası
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Başkan adayı Kennedy'nin beynini solucan yemiş
        Real'ite!
        Real'ite!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Kaza anı kameraya yansıdı! İki gencin feci ölümü!
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        Gazze'ye saldırı! Çok sayıda Filistinli öldü
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Bisikletiyle geziyordu... Ölüme bıraktılar!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Türk sinemasına damgasını vuran efsane filmler!
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı konuşacak
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağı bölgesi "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        Şırnak'ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor
        Şırnak'ta ot toplamaya giden köylüden 2 gündür haber alınamıyor
        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Selden sonra bulduğu 2 kavanoz altını sahibine teslim etti
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Tanin Dağları'nda ters lale etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu
        Şırnak'ta araziye ot toplamaya çıkan kişi kayboldu