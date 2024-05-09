Gabar ve Cudi dağları bölgesi, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı ve Cudi Dağı bölgelerinin 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak’ın Merkez ile Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı ile merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı bölgelerinin, 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak İlçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi ile merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Mayıs (Dahil)-24 Mayıs (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.