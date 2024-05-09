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        Şırnak'ta kayıp köylünün dağda çantası ve bastonu bulundu

        ŞIRNAK'ta, önceki gün sabah saatlerinde ot toplamak için yaylaya çıkan ve kendisinden haber alınamayan İsmet Bilir'e (60) ait baston ve çanta Herekol Dağı'nda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:20
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        Şırnak'ta kayıp köylünün dağda çantası ve bastonu bulundu
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        ŞIRNAK’ta, önceki gün sabah saatlerinde ot toplamak için yaylaya çıkan ve kendisinden haber alınamayan İsmet Bilir’e (60) ait baston ve çanta Herekol Dağı’nda bulundu.

        Merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, 7 Mayıs’ta sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Bilir eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopterler ve dron desteğiyle yapılan arama çalışmalarında İsmet Bilir’in cep telefonun en son sinyal verdiği bölgede 8 kilometrelik alanda bir sonuca ulaşılamadı. Sabah saatlerinde komando birliklerinin de dahil olduğu arama çalışmaları Kaval ve Herekol Dağları’nın yamaçlarında yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada Herekol Dağı yamacında Bilir’in çantası ve bastonuna rastlandı.

        Üç gündür haber alınamayan İsmet Bilir’i arama çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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