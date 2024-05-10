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        Bizim Toptan, Şırnak'ta yeni mağaza açtı

        Bizim Toptan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde açtığı yeni mağaza ile müşterilere hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:55
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        Bizim Toptan, Şırnak'ta yeni mağaza açtı
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        Bizim Toptan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde açtığı yeni mağaza ile müşterilere hizmet vermeye başladı. Bizim Toptan yeni mağazasıyla bölgeye kesintisiz tedarik sağlarken bölgedeki ticaretin güçlenmesine de destek olacak.

        Bizim Toptan, Şırnak’taki ilk mağazasını Cizre’de açtı. Yeni mağazayla Bizim Toptan’ın ülke çapındaki toplam mağaza sayısı da 183’e yükseldi. Bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve esnaf, ihtiyaç duydukları ürünlere Bizim Toptan’ın geniş ürün portföyü ve toptan fiyatına satış avantajıyla ulaşabilecek. Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan ‘Tıkla Gel Al’ hizmetinin de kullanıma sunulduğu Cizre mağazasında müşteriler bu sayede hızlı ve kolay alışveriş imkanından yararlanabilecek. Yeni mağaza ile bölgede kesintisiz tedarik altyapısı güçlendirilerek ticaret ve istihdama da katkı sağlanması hedefleniyor.

        “YATIRIMLARIMIZLA TİCARETİ GÜÇLENDİRİYOR, ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ”

        Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı mağaza yatırımlarının süreceğini belirterek “Cizre’de müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz yeni mağazamızla Türkiye’de yer aldığımız il sayısını da artırarak 72 ilde 183 mağazaya ulaştık. Ev dışı tüketim sektörünün lider tedarikçisi olarak saha ekiplerimiz vasıtasıyla ülkemizin 81 iline hizmet veriyoruz. Güçlü tedarik ve lojistik altyapımız sayesinde yeni mağazamız ile buradaki müşterilerimize kesintisiz tedarik sağlayarak bölgedeki ticaretin gelişmesine katkı sunacağız. Aynı zamanda gerçekleştireceğimiz istihdamla nitelikli insan kaynağının artmasına da destek olacağız. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdürerek ülkemiz için katma değer üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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