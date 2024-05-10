Bizim Toptan, Şırnak'ta yeni mağaza açtı

Bizim Toptan, Şırnak’ın Cizre ilçesinde açtığı yeni mağaza ile müşterilere hizmet vermeye başladı. Bizim Toptan yeni mağazasıyla bölgeye kesintisiz tedarik sağlarken bölgedeki ticaretin güçlenmesine de destek olacak.

Bizim Toptan, Şırnak’taki ilk mağazasını Cizre’de açtı. Yeni mağazayla Bizim Toptan’ın ülke çapındaki toplam mağaza sayısı da 183’e yükseldi. Bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve esnaf, ihtiyaç duydukları ürünlere Bizim Toptan’ın geniş ürün portföyü ve toptan fiyatına satış avantajıyla ulaşabilecek. Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan ‘Tıkla Gel Al’ hizmetinin de kullanıma sunulduğu Cizre mağazasında müşteriler bu sayede hızlı ve kolay alışveriş imkanından yararlanabilecek. Yeni mağaza ile bölgede kesintisiz tedarik altyapısı güçlendirilerek ticaret ve istihdama da katkı sağlanması hedefleniyor.