Şırnak'ta kayıp köylünün 4'üncü günde cansız bedeni bulundu

ŞIRNAK'ta, ot toplamak için yaylaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İsmet Bilir'in (60), arama çalışmalarının 4’üncü gününde cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Güneyçam köyünde yaşayan İsmet Bilir, 7 Mayıs'ta sabah saatlerinde ot toplamak için Kaval Dağı Behra Hinci bölgesine gitti. Bilir eve dönmeyince ailesi, jandarmaya haber verdi. Güneyçam Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma, AFAD, güvenlik korucuları ve köylülerden oluşan ekipler, arama çalışması başlattı. İz arama köpekleri, askeri helikopterler ve dron desteğiyle yapılan arama çalışmalarında, İsmet Bilir'in cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede 8 kilometrelik alanda bir sonuca ulaşılamadı.