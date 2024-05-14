Şırnak'ta sağanak ve dolu ulaşımı aksattı
ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kumçatı bölgesi suyla kaplanınca eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı.
ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Kumçatı bölgesi suyla kaplanınca eski Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapandı. Suyun etkisini kaybetmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
Şırnak’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve Şırnak-Cizre eski yolunda ulaşımda aksamalar oldu. Kumçatı bölgesinde yağmur suyu eski Şırnak-Cizre yolunu kaplayınca trafik ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 1 saat sonra suyun çekilmesiyle yol yeniden araç trafiğine açıldı.
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