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        Şırnak'ta terör operasyonunda 40 gözaltı

        ŞIRNAK'ta yürütülen terör soruşturmasında, kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:28 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:30
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 40 gözaltı
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        ŞIRNAK'ta yürütülen terör soruşturmasında, kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde, kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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