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        Şırnak'ta, 60 dönüm buğday ekili alan yandı

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 05:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 05:10
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        Şırnak'ta, 60 dönüm buğday ekili alan yandı
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        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.

        Yangın, dün akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde çıktı. Buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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