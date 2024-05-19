Silopi'de 300 metrelik Türk bayrağı ile fener alaylı gençlik yürüyüşü

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. 300 metrelik Türk bayrağının açıldığı etkinlik, konser ile sona erdi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Fener Alayı ve Gençlik yürüyüşü, 172’nci Zırhlı Tugay’ı önünde başladı. Programa Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172’nci Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Habur Mülki İdare Amiri Mehmet Fatih Kılıç, kamu kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Motosiklet kortejinin de eşlik ettiği fener alayında öğrenciler bando etkinliği yaptı. Polis araçlarının siren çaldığı yürüyüşte 300 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşün en önünde yer alan Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve 172’nci Zırhlı Tugay komutanı Osman Akyıldız, 300 metrelik bayrağı yürüyüş boyunca bırakmadı. Yaklaşık 1,5 kilometre yapılan yürüyüş, Silopi Koç İlkokulu bahçesinde tamamlandı. Havai fişek gösterisinin ardından yöresel sanatçıların verdiği konser ile bayram coşkusu yaşandı.