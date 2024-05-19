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        Silopi'de 300 metrelik Türk bayrağı ile fener alaylı gençlik yürüyüşü

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:34 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:40
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        Silopi'de 300 metrelik Türk bayrağı ile fener alaylı gençlik yürüyüşü
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, 'Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. 300 metrelik Türk bayrağının açıldığı etkinlik, konser ile sona erdi. 

        Silopi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Fener Alayı ve Gençlik yürüyüşü, 172’nci Zırhlı Tugay’ı önünde başladı. Programa Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172’nci Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Habur Mülki İdare Amiri Mehmet Fatih Kılıç, kamu kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Motosiklet kortejinin de eşlik ettiği fener alayında öğrenciler bando etkinliği yaptı. Polis araçlarının siren çaldığı yürüyüşte 300 metrelik Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşün en önünde yer alan Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve 172’nci Zırhlı Tugay komutanı Osman Akyıldız, 300 metrelik bayrağı yürüyüş boyunca bırakmadı. Yaklaşık 1,5 kilometre yapılan yürüyüş, Silopi Koç İlkokulu bahçesinde tamamlandı. Havai fişek gösterisinin ardından yöresel sanatçıların verdiği konser ile bayram coşkusu yaşandı.

        'BU TOPRAKLARDAN SON NEFESİMİZ KALINCAYA DEK AYRILMAYACAĞIZ'

        Kaymakam Cihat Koç, konuşmasında Anadolu’da önemli zaferlerin kazanıldığını belirterek, "Anadolu’nun üzerindeki kara bulutları dağıtacak mavi gözlü bir devin 19 Mayıs’ta karaya, Anadolu’ya ayak basmasının 105’inci yıl dönümünde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Tarih boyunca çok önemli olmuş iki devrin arasındayız. Yılarca bu topraklar savaşa sahne oldu. Bu topraklarda en büyük zaferleri biz kazandık. Bu toprakları anamızın ak sütü gibi kendimiz hak ettik. Biz bu topraklardan son neferimiz kalıncaya dek ayrılmayacağız. 19 Mayıs bunun bütün dünyaya ilanıydı. Şimdi bu meydanda Türk’ü, Kürt’ü bütün vatandaşlarımız aynı bayrağın altındayız. Sadece kan bağı ile değil. Gönül bağı ile Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Laz’ı Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’si, Gayrımüslim’i, Ateisti bu bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün unsurları ile Ne mutlu Türküm diyene. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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