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        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı

        ŞIRNAK'taH.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:45
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        Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı
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        ŞIRNAK'taH.Ö., dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Olay, dün Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı darbedip, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedilirken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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