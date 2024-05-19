Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, kaçtı (2)

Şırnak’ta dini nikahla birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Haydar Özkaplan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Özkaplan, başkalarına baktığını iddia ettiği kadını, yaşadıkları tartışmanın ardından öldürdüğünü söyledi. Özkaplan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.