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        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

        ŞIRNAK'ta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:13 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:15
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        Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama
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        ŞIRNAK’ta sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 1’i, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs’ta, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve idil ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 39’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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