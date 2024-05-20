Şırnak'ta sosyal medyada terör örgütü propagandasına 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs’ta, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve idil ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 39’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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