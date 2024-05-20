Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 1 yaşındaki Roza İmrak’ın sağ elinin işaret parmağının uç kısmı, bisikletin zinciri arasında kalıp koptu. Ailesi, Silopi, Cizre ve ardından Şırnak Devlet hastanelerine götürdükleri kızlarıyla ilgilenilmediğini iddiasıyla çocuklarını Diyarbakır’a götürerek tedavi ettirdi. Anne Zelal İmrak Şırnak’taki hastanelerde istedikleri işlemlerin yapılmadığını ileri sürerek polise şikayette bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü de iddiaların asılsız olduğunu, hasta yakınlarının hastaneyi izinsiz terk ettiğini ileri sürdü.

'ŞIRNAK'TAKİ HASTANELERDE İŞLEM YAPILMADI'

Anne Zelal İmrak, Şırnak’taki hastanelerde istedikleri işlemlerin yapılmadığını ileri sürerek, "Perşembe günü bir kaza gerçekleşti. Kızım bisiklet ile oynarken, parmağını zincirin arasında sıkıştırdı. Kızımızı Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada herhangi bir işlem yapılmadı. Sadece bir pansuman yapıldı, röntgen çekildi. Plastik cerrahın da olmadığı söylendi. Israrla ‘En yakın nerede var’ deyip, gidebileceğimizi söyledik. Hiçbir soruşturma yapmadan, Cizre’de olduğunu söylediler. Ambulans ya da bir sevk gibi, hiçbir şekilde bize vermediler. Kendi imkanlarımız ile Cizre’ye gittik. Cizre’de doktor vardı. Doktor bize burada plastik cerrahın olmadığını, böyle bir şeyi nasıl yaptıklarını, 112’yi neden aramadıklarını sordu ve direkt 112’yi arayarak, en yakın Şırnak’ta olduğunu söyledi. Oradan da Şırnak’a gitmemizi söyledi. Öyle yönlendirdiler. Ambulans verebileceklerini, yalnız ambulansın 2,5 saat süreceğini söyledi. Gelmesi, işlemlerin bitmesi sürer diye, biz de kendi imkanlarımızla tekrar Cizre’den Şırnak’a gittik. Şırnak’ta da istediğimiz gibi bir tedavi olmadı. Doktorlarımız bizimle ilgilenmedi. Gittiğimizde cerrah zaten yoktu orada. Görüntü attılar cerraha. Cerrah da ‘Parmağa yapabileceğim bir şey yok’ demiş. Doktorların bize ilettiği kadarıyla, ‘Yapabileceğim bir şey yok. Gelmeme gerek yok’ demiş. Böylelikle artık biz de uzvumuzu istedik. Çünkü bir şey yapmayacaklardı. Yapamayacaklarını dile getirdiler. Sadece bir dikiş atıp, ‘Yarın cerrah gelecek, cerraha gösterirsiniz’ gibi bir cümle kullandılar. Biz de uzvumuzu alıp Diyarbakır’a gitmek istediğimizi dile getirdik. Uzvumuzu aldık. Bu sürede ‘Diyarbakır’a gideceğiz, yol uzun, kızımızın ağrıları olacak’ deyip, ağrı kesici bir iğne istedik. Bize yapmayacaklarını söylediler. ‘Çok ağrısı olursa bir ağrı kesici şurup verin evde’ dediler. Biz de Diyarbakır’a gittik. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gittik ve tedavimizi 15-20 dakika içerisinde yerine getirdiler. Parmağın ucu artık işlevi bitmişti diye takamadılar. Parça koparıp, tekrar yaranın üstünü diktiler. Eve geldiğimde ilk işim, emniyete gidip şikayet etmek oldu. Adli boyutunu da sonuna kadar devam ettireceğim. Hiçbir şekilde bu olayın peşini bırakmayacağım" dedi.