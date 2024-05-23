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        Hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetteki polis memuru yaralandı

        ŞIRNAK'ta hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetteki polis memuru, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 23.05.2024 - 19:55
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        Hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetteki polis memuru yaralandı
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        ŞIRNAK’ta hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonetteki polis memuru, yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Şırnak- Siirt çevreyolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerin içerisinde bulunduğu kamyonet, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet içerisindeki 1 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan polis, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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