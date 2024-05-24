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        Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada

        ŞIRNAK'ta Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ile sırtlanın karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:50
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        Cudi Dağı'nda, Anadolu parsı ve sırtlanın karşı karşıya geldiği anlar termal kamerada
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        ŞIRNAK'ta Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ile sırtlanın karşı karşıya geldiğin anlar, termal kameraya yansıdı.

        Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi. O anlar, termal kameraya yansıdı. Görüntülerde Anadolu parsının yüksek bir yere çıkıp sırtlanı seyrettiği ve saldırı pozisyonu aldığı ve sırtlanın da Anadolu parsına baktığı görülüyor.

        Kameraya yansıyan başka bir görüntüde de 3 su samurunun su yatağına doğru koşarak yüzdükleri görüldü.

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar…" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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