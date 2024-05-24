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        Şırnak'ta 4 bölge için 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı

        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları ile Oymakaya bölgelerinin 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:30
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        Şırnak'ta 4 bölge için 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' kararı
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        ŞIRNAK Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı ve Altındağları ile Oymakaya bölgelerinin 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

        Şırnak Valiliği, Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 25 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, “İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi ve Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 25 Mayıs (dahil)-8 Haziran (Dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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