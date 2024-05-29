Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı

Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

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