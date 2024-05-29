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        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:05
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        Şırnak'ta 200 dönüm ekili buğday yandı
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Çalışkan beldesindeki buğday ekili tarlada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbarla bölgeye Silopi ve Çalışkan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 200 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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