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        Şırnak'ta kayıp kız çocuğu, Dicle Nehri'nde aranıyor

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:10
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        Şırnak'ta kayıp kız çocuğu, Dicle Nehri'nde aranıyor
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        ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. (16) için Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

        Cizre ilçesinde 29 Mayıs’ta evlerinden çıktıktan sonra haber alınamayan S.S.B. isimli kız çocuğunun ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını S.S.B.’nin düşmüş olabileceği değerlendirilen Dicle Nehri’nde yoğunlaştırdı. Nehirde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 10 personel, Bitlis AFAD’dan 3 dalgıç ve Sonar teknoloji cihazı, 6 Tatvan 'kurbağa adam' personeli, Diyarbakır 6 AFAD su üstü ekibi ve bot ile Cizre Belediyesi 3 dalgıç ve botla arama çalışması başlatıldı. Cizre Kaymakamı Nazlı Demir de, bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Çalışmalarda şu ana kadar S.S.B.’ye ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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