Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Öğretmen, serinlemek için girdiği çayda boğuldu

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde serinlemek için çaya giren Öğretmen Mehmet Kınna (38), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 18:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen, serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK’ın Uludere ilçesinde serinlemek için çaya giren Öğretmen Mehmet Kınna (38), boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba beldesinde Hezil çayında meydana geldi. Arkadaşları ile çay kenarına piknik yapmaya gelen Silopi Yenişehir Mesleki ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Kına, serinlemek için suya girdi. Suda çırpınmaya başlayan Kınna bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Kınna, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kınna’nın cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kınna’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Gaziantep’te toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
        Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu
        Şırnak'ta kayıp kız çocuğu, Dicle Nehri'nde aranıyor
        Şırnak'ta kayıp kız çocuğu, Dicle Nehri'nde aranıyor
        Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor
        Dicle Nehri'nde kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışmaları sürüyor
        Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı
        Dicle nehrinde kaybolan çocuğun bulunması için ekiplerce arama yapıldı
        Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 3 bölüme ilk kez öğrenci alacak
        Şırnak Üniversitesi yeni açılacak 3 bölüme ilk kez öğrenci alacak
        Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi