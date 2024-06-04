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        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan Safya Süreyya Bayram'ın (16), Dicle Nehri'nde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:30
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        Kayıp 16 yaşındaki Safya'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
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        ŞIRNAK'ınCizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan Safya Süreyya Bayram'ın (16), Dicle Nehri'nde cesedi bulundu.

        Cizre'de 29 Mayıs'ta evinden çıkan Safya Süreyya Bayram'a ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Bayram'ın Dicle Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzere çalışmalar genişletildi. AFAD koordinesinde 10 personel, Bitlis AFAD'dan 3 dalgıç ve Sonar teknoloji cihazı, 6 Tatvan 'kurbağa adam' personeli, Diyarbakır 6 AFAD su üstü ekibi ve bot ile Cizre Belediyesi'nden 3 dalgıç ve botla arama çalışması yürütüldü. Ekipler, gece saatlerinde Dicle Nehri'nin Suriye Derik bölümünde ceset buldu. Ailenin teşhisi ile cesedin Bayram'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

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        Galeri
        Galeri

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